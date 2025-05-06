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Karacasu Belediyesi, son gün için tarih verdi

Karacasu Belediyesi, Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi’nin 1. Taksit ödemelerinin başladığını, son ödeme tarihinin ise 2 Haziran olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu.

Karacasu Belediyesi, son gün için tarih verdi

Karacasu Belediyesi 2025 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksit ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemelerinin başladığı, son ödeme tarihinin de 2 Haziran Pazartesi olduğu hatırlatılarak mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Karacasu Belediyesi, son gün için tarih verdi

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "2025 yılı Emlak Vergisi ile İş Yerlerine Ait Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemeleri, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Ödemelerinizi belediyemiz veznelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Tüm hemşehrilerimize önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karacasu
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