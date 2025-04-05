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Karacasu’da yol ve kaldırım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ilçede yürütülen yol ve kaldırım bakım-onarım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Karacasu’da yol ve kaldırım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Karacasu Belediyesi ekipleri vatandaşların daha temiz ve yaşanabilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak adına ilçenin dört bir köşesinde çalışma gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar ilçe genelinde hem görsel hem de çevresel olarak değişimler sağlıyor. İlçede yol ve kaldırım bakım-onarım çalışmalarını da sürdüren belediye ekipleri, bu çalışmalarla trafik güvenliği açısından iyileştirmeler sağlıyor.

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Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde yol ve kaldırım bakım-onarım çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için hizmetlerimize önem veriyoruz. İlçe genelinde yaptığımız çalışmalarla Karacasu’yu daha modern bir görünüme kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Karacasu
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