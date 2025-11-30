HABER

Karacasu Dibekbükü mevkiindeki yol çalışması tamamlandı

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi Dibekbükü mevkiinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Karacasu Dibekbükü mevkiindeki yol çalışması tamamlandı

Karacasu Belediyesi ilçe genelindeki sorumluluk alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Dibekbükü mevkiindeki yol parke taşı ile kaplanarak daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin ulaşım konforunun artarken, vatandaşlar yapılan çalışma için belediyeye teşekkür etti. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol düzenleme ve çevre iyileştirme çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Karacasu Dibekbükü mevkiindeki yol çalışması tamamlandı 1

Karacasu Dibekbükü mevkiindeki yol çalışması tamamlandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Aydın
