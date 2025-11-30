Karacasu Dibekbükü mevkiindeki yol çalışması tamamlandı

Karacasu Belediyesi ilçe genelindeki sorumluluk alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Dibekbükü mevkiindeki yol parke taşı ile kaplanarak daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin ulaşım konforunun artarken, vatandaşlar yapılan çalışma için belediyeye teşekkür etti. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol düzenleme ve çevre iyileştirme çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır