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Karacasu’da sıcak nokta uygulaması

Aydın’ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından yapılan sıcak nokta uygulamasında 167 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı.Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Karacasu ilçesi Yenice ve Alemler Mahallelerinde asayiş timleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yol kontrol noktası ve umuma açık yerlerde " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi.

Karacasu’da sıcak nokta uygulaması
Çiğdem Sevinç

Aydın’ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından yapılan sıcak nokta uygulamasında 167 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı.

Karacasu’da sıcak nokta uygulaması 1

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Karacasu ilçesi Yenice ve Alemler Mahallelerinde asayiş timleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yol kontrol noktası ve umuma açık yerlerde " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette, 167 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı, 43 araç kontrol edildi. Uygulamada 6 umuma açık işletmenin kontrolü yapılırken, 6 araç/sürücüye idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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