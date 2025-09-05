HABER

Karaciğer yağlanması nasıl fark edilir? Karaciğer yağlanması belirtileri

Karaciğer yağlanması genellikle uzun süre belirti vermeden ilerleyen bir rahatsızlıktır. Fakat zamanla yağ birikiminin artışı karaciğer hücrelerine zarar vermeye başlar. Tedavi edilmediği ve dikkat gösterilmediği takdirde ilerleyerek iltihaplanma, hücre hasarı ve siroz gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Peki, karaciğer yağlanması nasıl fark edilir?

Karaciğer insan vücudunun en önemli organlarından biridir. Karın boşluğunun sağ üst bölümündeki mide ve bağırsakların yanında yer alır. Karaciğerin ürettiği safra yağlı besinlerin sindirilmesini kolay hale getirir. Bazı durumlarda karaciğerde yağ birikimi ortaya çıkabilir.

Normalde karaciğerin yapısında belirli bir miktarda yağ bulunması doğal olarak kabul edilir. Fakat bu yağ oranı çeşitli nedenlerle artarak normal seviyenin üzerine çıkar. Bu durum ise “karaciğer yağlanması” olarak adlandırılır. Bu noktada karaciğer yağlanmasını fark etmek oldukça önemlidir.

Karaciğer yağlanması nasıl fark edilir?

Tıpta “steatoz” olarak adlandırılan karaciğer yağlanması karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ birikmesidir. Sağlıklı bir karaciğerin içerisinde az miktarda yağ bulunması beklenir. Fakat yağ oranı arttığında ve karaciğer ağırlığının %5’ini geçtiğinde riskli bir durum olarak kabul edilir.

Karaciğer yağlanmasının en çok görülen nedenleri arasında sağlıksız beslenme ve obezite bulunur. Bununla beraber diyabet, kandaki trigliserid yüksekliği ve aşırı alkol tüketimi de yer alır. Karaciğer yağlanması alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve alkole bağlı yağlı karaciğer hastalığı olarak ikiye ayrılır.

Karaciğerdeki yağ birikimi arttıkça karaciğer fonksiyonları bozulmaya başlar. Bilhassa yağlanma oranı %30’un üzerine çıktığında laboratuvar testleri ve klinik bulgularla kendini göstermeye başlar. Bu dönemde hastalarda karın ağrısı, sürekli yorgunluk hissi, istemsiz kilo kaybı, ciltte sararma ve karaciğer büyümesi gibi belirtiler görülebilir.

Karaciğer yağlanması çoğunlukla sessiz ilerleyen bir hastalıktır. Erken dönemlerde çoğu hasta herhangi bir belirti hissetmez ya da şikayetler çok sınırlıdır. Bu dönemde en fazla karşılaşılan şikayetler arasında halsizlik ve karnın sağ üst kısmında oluşan hafif rahatsızlık hissi bulunur. Fakat bu belirtiler genellikle başka nedenlere bağlandığı için gözden kaçabilir.

Hastalığın erken evrede fark edilmesi genellikle başka sağlık sorunları için yapılan kontroller esnasında ortaya çıkar. Rutin kan tahlillerinde karaciğer enzimlerinde anormallikler tespit edildiğinde doktorlar daha detaylı incelemeler yaparlar. Bu sayede karaciğerdeki yağlanma henüz belirti vermeden tespit edilebilir.

Yağlanma oranı artmasıyla beraber hastalık da ilerler. Hastalığın kontrolsüz ilerlemesi karaciğerde hücre hasarı ile iltihaplanmaya dönüşebilir. Bu noktada hastalığa yeni şikayetler eklenmeye başlar. Orta evrelerde görülebilecek belirtiler şunlardır:

  • Gün geçtikçe artan halsizlik ve yorgunluk
  • İstemsiz kilo kaybı
  • Sarılık
  • Deride bilhassa göğüs ve omuz bölgesinde örümcek ağına benzeyen ince damarların belirginleşmesi
  • Sürekli kaşıntı şikayeti

Hastalığın orta bu döneminde gerekli önlemler alınırsa karaciğer yağlanması geri dönüşümlü olabilir. Tedavide uygulanan tıbbi yöntemler, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve alkol tüketiminden uzak durma ile karaciğer yeniden sağlıklı yapısına kavuşabilir.

Fakat yağlanma fark edilmez ya da kişi olumsuz yaşam tarzı alışkanlıklarına devam ederse daha ciddi belirtiler görülebilir. İleri evre karaciğer yağlanmasında görülebilecek belirtiler ise şunlardır:

  • Belirgin iştah kaybı
  • Sürekli bulantı ve kusma
  • Hızla gelişen kilo kaybı
  • Kanamaya yatkınlık ve ciltte kolay morarma
  • Sağ üst karın bölgesinde yoğun ağrı hissi
  • Kişilik değişiklikleri ve zihinsel dalgalanmalar
  • Uyku problemleri
  • Özellikle bacaklarda ve ayaklarda belirgin ödem
  • İdrar renginde koyulaşma
  • Ciltte giderek artan kaşıntı
  • Mevcut sarılık bulgularının şiddetlenmesi

Bu belirtiler görülmeye başlandığında karaciğer ciddi şekilde hasar görmüş demektir. Bu aşamada geri dönüş çok daha zordur. Bu nedenle erken teşhis karaciğer sağlığı açısından hayati önem taşır.

