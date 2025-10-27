HABER

Karadağ'daki gerginlik sonrası Türkiye'den ilk açıklama: "Gerekli tedbirler alındı"

Karadağ'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olaylar hakkında Türkiye'den açıklama geldi. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulduğu belirtilen açıklamada Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Karadağ'da Türk vatandaşlarının karıştığı bir bıçaklı saldırı ülkede gerginlik yaratmıştı. Dışişleri Bakanlığı yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

"MÜESSİF GELİŞMELER YAŞANDI"

Bakanlığın açıklamasında geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da "müessif gelişmeler" yaşandığı, bunun Türk vatandaşlarını da etkilediği belirtildi.

"GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI SAĞLANDI"

Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulduğu belirtilirken Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığı ifade edildi.

"TEMAS SÜRMEKTE"

Açıklamada "Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" dendi.

BAKAN FİDAN, KARADAĞ BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Karadağ Başbakan Yardı﻿mcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, görüşmelerde, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktardı. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.

NE OLMUŞTU?

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

SOKAKLAR KARIŞTI

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Karadağ'da yaşanan olay sonrasında sokakların karıştığı, protestocuların “Türkleri öldürün” sloganları atarak olaya tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: AABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

