Karadağ'ın başkenti neresi? Karadağ'ın başkenti hakkında bilgiler

Günümüz Karadağ topraklarının Erken Orta Çağ döneminde üç farklı prensliğe sahip olduğu yazılı kaynaklarda belirtilmiştir. Bu toprakların batısında Travunia, kuzeyinde Rascia ve güneyince Duklja prensliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 14. ve 15. yüzyıllarda ise Zeta Prensliği’nin ortaya çıktığı bilinmektedir. Karadağ isminin tarihte ilk kez 15. yüzyılda kullanıldığı kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altındaki ülke bağımsızlığını 1696 yılında kazanmıştır.

Önce teokratik daha sonra ise seküler prenslikler kurulmasının bölgenin Petrovic Njegos prenslikleri egemenliği altında yaşam sürdüğü döneme denk geldiği bilinmektedir. Karadağ daha sonraki bağımsızlığını Berlin Kongresi’nde Avrupa güçleri tarafından tanınması ile 1878 yılında elde etmiştir. Ülke 1910 yılında krallığa dönüştürülmüştür.

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Karadağ Yugoslavya’nın bir parçası haline gelmiştir. Yaşanan dağılma sürecinin sonrasında ise Sırbistan ile bir federasyon oluşturmuştur. 2006 yılının mayıs ayındaki bağımsızlık referandumu ile bağımsızlığını ilan etmiştir ve konfederasyon anlaşmalı bir şekilde dağıtılmıştır.

Karadağ Dünya Bankası tarafından üst orta gelir seviyesinde bir ülke olarak kabul edilmektedir. Ülke NATO, Birleşmiş Milletler, Akdeniz İçin Birlik, Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü üyeliklerine sahip bir ülkedir. Ayrıca Avrupa Birliği’ne üye olma süreci de hala devam etmektedir.

Antik Çağ döneminde Karadağ İlirya’nın bir parçası olmuştur. İliryalılar burada Hint Avrupa dilini konuşarak yaşam sürmektedirler. Bir krallık olan İlirya daha sonraki süreçte Romalılar ile savaşmış ve Roma Cumhuriyeti tarafından fethedilerek bölgeyi İlirya eyaletine dahil etmiştir. 1932 yılından itibaren o dönemdeki ismi Budua olan Budva şehri de dahil olmak üzere Venedik Cumhuriyeti bu bölgenin büyük bir kısmını yönetmektedir. 1797 yılında Venedik düşene dek hakimiyet onlarda kalmıştır.

1496 yılından 1878 yılına dek Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altında olan bölgede 17. yüzyılda yapılan isyanların ardından Osmanlılar 2. Viyana Kuşatması’nda yenilmişlerdir ve Karadağ toprakları savaşçı klanlar tarafından kontrol edilir hale gelmiştir.

Çeşitli tarih dönemleri yaşayan ve birçok yönetim altında yaşam süren Karadağ bölgesi 1910 yılında bir krallık olmuştur. 1912 ve 1913 yılları arasında yaşanan Balkan Savaşları’nın ardından bu savaşın bir sonucu olarak Karadağ ile Sırbistan arasında ortak bir sınır oluşturulmuştur. Karadağ ve Sırbistan arasındaki birliğin durumu, 2006 yılının Mayıs ayında Karadağ’ın bağımsızlığı için yapılmış olan referandum ile kararlaştırılmış bir durumdur.

2006 yılının Haziran ayında Karadağ Parlamentosu referandumun sonuçlarını resmi olarak onaylamış ve Karadağ’ın bağımsızlığı resmen ilan edilmiştir. Aynı yıl Karadağ Birleşmiş Milletler'e üyelik kazanmıştır ve 192. üye devlet olmuştur.

Ülkede resmi dil Karadağca dilidir. Ancak tanınan farklı bölgesel diller de vardır. Bu diller Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça dilleridir. Dildeki bu çeşitliliğin bir nedeni de ülkede Karadağlılar dışında Boşnaklar, Ruslar, Arnavutlar, Sırplar gibi farklı etnik kökenli toplulukların da yaşam sürüyor olmasıdır. Ülkede 2023 yılı sayımlarına göre 326.633 civarı bir nüfus olduğu bilinmektedir. 13. 812 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Karadağ’da kullanılan resmi para birimi Euro para birimidir.

Yakın tarihinde Karadağ 2017 yılında resmi olarak NATO üyeliği almıştır. Ancak Karadağ’da NATO üyeliği konusunda ayrı fikirler bulunmaktadır. Bu durum da Rusya hükumetinin misilleme eylemlerini tetikleyeceği şekilde tahminlere neden olmaktadır.

Karadağ'ın başkenti neresidir?

Karadağ’ın başkenti küçük tepenin dibindeki alan anlamına gelen Podgoritsa (Podgorica) şehridir. Bu şehir ülkenin başkenti ve aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özeliğine de sahiptir. İşkodra Gölü’nün kuzeyinde yer alan şehir Adriyatik Denizi’ndeki kıyılara yakındır. Podgoritsa'nın tarihindeki yerleşimleri iki nehrin birleştiği ve verimli vadi ve ovanın bir araya geldiği noktadaki konumu belirlemiştir.

Ülkenin en büyük şehri olan Podgoritsa’nın nüfusu gün geçtikte artmaktadır. Sırbistan’dan ayrılmış olan Karadağ’ın başkenti olması nüfusun ilerleyen zamanlarda daha da artacağı konusunda tahminlere neden olmaktadır. Banliyöler ile birlikte nüfus toplam 185 bin civarındadır. Çevresindeki manzaraların bol olduğu bölgede ağırlıklı olarak dağlık alanlar vardır.