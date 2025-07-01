HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karadan ve havadan müdahale sürüyor: Hatay’da yangın bölgesi havadan görüntülendi!

Hatay’da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangında bölge havadan görüntülendi.

Karadan ve havadan müdahale sürüyor: Hatay’da yangın bölgesi havadan görüntülendi!

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler karadan müdahaleye devam etti.

Karadan ve havadan müdahale sürüyor: Hatay’da yangın bölgesi havadan görüntülendi! 1

Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. 22 saat geride kalırken ilerlemeye devam eden yangın rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlasa da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Yangının etkili olduğu bölge havadan görüntülendi. Saatlerdir etkisini hissettiren yangında şehri kaplayan duman tabakasıysa dikkat çekti.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi ise...Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi ise...
Sağanak yağış ve fırtına uyarısı!Sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan dev hamle! Gece yarısı 'KAP' açıklaması geldi

Galatasaray'dan dev hamle! Gece yarısı 'KAP' açıklaması geldi

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

AK Parti’den kritik TSK adımı! General ve amirallerle ilgili düzenleme geliyor

AK Parti’den kritik TSK adımı! General ve amirallerle ilgili düzenleme geliyor

Leman dergisinde yer alan skandal karikatür sonrası 4 gözaltı

Leman dergisinde yer alan skandal karikatür sonrası 4 gözaltı

Türkiye mücadeleye devam ediyor! Yangın başka bir ilçeye sıçradı: Binlerce tahliye var! 'Keşke yağmur yağsa'

Türkiye mücadeleye devam ediyor! Yangın başka bir ilçeye sıçradı: Binlerce tahliye var! 'Keşke yağmur yağsa'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.