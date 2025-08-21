Karadeniz’de alerji alarmı: Alerjik hava yolu hastalıklarına dikkat! Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı...

Uzm. Dr. Aziz Uluışık, Karadeniz'in özellikle Samsun ve Trabzon gibi kıyı şehirlerinde görülen alerjik hastalık vakalarında belirgin bir artış olduğunu söyledi.

"SON YILLARDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ VAR"

Dr. Uluışık, "Karadeniz'in nemli iklimi, bitki örtüsü ve mevsim geçişlerindeki hava değişimleri, alerjik hava yolu hastalıklarının daha sık görülmesine yol açabiliyor. Bölgede özellikle astım ve alerjik rinit vakalarında son yıllarda önemli bir artış gözlemleniyor" dedi.

"TEDAVİ EDİLMEYEN ALERJİ KRONİK ASTIMA DÖNÜŞÜYOR"

Alerji tedavisinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Uluışık, burun tıkanıklığı, hapşırık, öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi şikayetlerin mevsimsel grip ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Bu belirtilerin uzun sürmesi halinde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini belirten Dr. Uluışık, "Çünkü erken dönemde tedavi edilmeyen alerjik hastalıklar zamanla kronik astıma dönüşebiliyor" uyarısında bulundu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzm. Dr. Uluışık, Samsun'da özellikle bahar aylarında polen yoğunluğunun, kıyı bölgelerde ise nem ve ev içi toz akarlarının hastalıkları tetikleyen başlıca faktörler arasında yer aldığını ifade etti. Risk grubundaki kişilere düzenli kontroller yaptırmalarını, sigara dumanından uzak durmalarını ve ev havalandırmasına özen göstermelerini önerdi.

"SAĞLIKLI NEFES, GÜÇLÜ BİR YAŞAMDIR"

Dr. Uluışık, "Sürekli tekrarlayan öksürük, nefes darlığı veya burun akıntısı sadece mevsimsel bir durum olmayabilir. Erken tanı ile astım ve alerjik hastalıkların kontrol altına alınması mümkündür. Sağlıklı nefes, güçlü bir yaşamdır. Nefesinizi ihmal etmeyin" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır