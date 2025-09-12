Karadeniz'de avı bollaştı, hamsi fiyatı 100 TL'ye düştü

1 Eylül'de balık sezonunun başlamasıyla denize açılan tekneler sezona palamut avıyla başlamaları gerekirken şu ana kadar palamutta umduğunu bulamadı. Sezonun ilk günlerinde bol miktarda istavrit avlayan tekneler, bugün itibarıyla da bol miktarda hamsi avlarken fiyatı da bir hafta öncesine göre 200 TL azalarak 100 TL'ye kadar geriledi.

Karadeniz'de palamut avı neredeyse hiç olmadı ancak bu durum, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü hamsiyle güldürdü. Genellikle ekim ayı ortalarında tezgâhlarda görülmeye başlanan hamsi, bu yıl beklenenden çok daha erken avlandı.

Trabzon Balık Hali'nde hamsinin kilosu 100 TL'den satılırken, balıkçı esnafından Adem Kuygusuz, palamudun olmayışından dolayı hamsinin erken çıktığını söyledi. Kaygusuz "Hamsinin fiyatı şu anda oldukça uygun. Genellikle Ordu ve Sinop civarlarında avlanıyor. Bu yıl palamut olmadığı için hamsi erken çıkmaya başladı. Hem çok güzel hem de oldukça lezzetli. Bir balıkçı olarak, bu kadar erken ve bol miktarda hamsiyle ilk kez karşılaşıyorum. Genelde hamsiyi ekim ayının ortalarında beklerdik. Şu anda kilosu 100 TL. Palamut ise neredeyse hiç yok. Bu yıl palamuttan hiç umudumuz yok. Tüm umudumuz hamside. İnşallah bol olur da hem vatandaş hem de biz memnun kalırız" dedi.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu da hamsinin erken çıkmasının tezgâhlara hareketlilik kattığını ifade ederek, "Bu sezon palamut çıkmayınca hamsi erken tezgâhlardaki yerini aldı. Kilosunu 100 TL'ye satıyoruz. Genelde Giresun ve Ordu civarlarında avlanıyor. Normalde yerli hamsi ekim ortasında başlardı ama bu yıl beklenenden çok daha erken başladı. Vatandaşın tepkisi oldukça olumlu, fiyattan memnunlar. Bu kadar erken başladığına göre sezonun bereketli geçeceğini tahmin ediyorum. Palamut bu yıl sanırım hiç olmayacak gibi görünüyor. Şu anki fiyatlarımız ise şöyle: İstavrit kilosu 100 TL, mezgit 150 TL, barbun 150 TL, torik ise 750 TL" şeklinde konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır