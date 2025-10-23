HABER

Karadeniz'de balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) ekipleri, Karadeniz'deki balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalarını Hopa ile İğneada arasındaki kıyı bölümünde bu yıl da sürdürecek.

SUMAE bünyesinde görevli 17 kişilik ekip, 45 gün sürecek araştırma faaliyetlerine Hopa'dan başlayacak.

SÜRAT-1 gemisiyle hareket edecek ekip, İğneada'ya kadar hamsi, istavrit, çaça, mezgit, lüfer, palamut ve kalkana yönelik araştırma yapacak.

Yomra Limanı'nda son hazırlıklarını yapan ekip, yaklaşık 10 gün sonra araştırma için Karadeniz'e açılacak.

Karadeniz de balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor 1

SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, AA muhabirine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki projeler kapsamında yapılan araştırmalarda, ekonomik değeri yüksek balık stoklarına yönelik çalışılacağını söyledi.

En fazla araştırma yaptıkları türler arasında ekonomik getirisi olan hamsi, istavrit ve çaça gibi balıkların yer aldığını aktaran Kasapoğlu, "Bunların dışında hepimizin lezzetle yediği, mezgit, barbon ve kalkan gibi dip balıklarının da izlemesi yapılmaktadır. Kalkan daha çok nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan onu korumaya yönelik stoklarını takip ediyoruz." dedi.

Balıklarda boy, frekans dağılımı, ağırlık, cinsiyet ve yaş gibi popülasyon dinamiklerini içerecek olan tüm verilerin kaydedildiğine işaret eden Kasapoğlu, "Seneye bunların ne kadarını avlamalıyız, ne kadarı denizde kalmalı, bu türlerin soyunu sürdürebilmesi için biz hangi önlemleri almalıyız? sorularının cevabı bu projelerin sonucunda elde ediliyor." ifadesini kullandı. (AA)

