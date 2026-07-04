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Karadeniz'de dev hortum! Vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Denizde ilerleyen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Karadeniz'de dev hortum! Vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan yağış geçişi sırasında deniz üzerinde kara bulutların yoğunlaştığı bölgede hortum oluştu. Gökyüzünden denize doğru uzanan hortumun yanında oluşan sağanak yağış perdesi de dikkat çekti.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

O sırada sahilde bulunan ve denize giren vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların hortumun büyüklüğünü konuşarak o anları takip ettiği duyuldu.

Bir süre Karadeniz üzerinde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, geriye vatandaşların kaydettiği görüntüler kaldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Hortum
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