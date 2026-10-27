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Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tankerin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapandı

Karadeniz’de dron saldırısına uğrayarak ağır hasar alan ve Samsun açıklarında karaya oturan Hong Kong bayraklı kimyasal tanker M/T Golden Sapling tankerinin İstanbul Boğazı’ndan geçişi nedeniyle boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tankerin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapandı

Karadeniz’de ağustos ayında silahlı dron saldırısıyla vurulan ve sürüklenerek karaya oturan Hong Kong bayraklı petrol ve kimyasal ürün tankeri M/T Golden Sapling, kurtarma operasyonunun ardından İstanbul Boğazı’na ulaştı.
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tankerin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapandı 1

TANKER KARADENİZ’DE DRON SALDIRISINA UĞRADI

Singapur merkezli Chem Pool Management tarafından işletilen 147,8 metre uzunluğundaki 19 bin 455 detveyt tonluk (DWT) tanker, Aras Marine firmasına ait "Aras Salvor" açık deniz römorkörü yedeğinde ilerledi. Operasyona Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KEGM Kurtarma 8 ve KEGM Kurtarma 11 römorkörlerinin de refakat ettiği belirtildi.
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tankerin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapandı 2

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPANDI

Tankerin geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra söküm ve geri dönüşüm için İzmir Aliağa’daki Öge Gemi Söküm Tesisleri’ne götürüleceği öğrenildi. Boğazın güvenli geçişini sağlamak amacıyla İstanbul Boğazı transit gemi trafiğine çift yönlü olarak askıya alınırken, M/T Golden Sapling tankerinin geçişi havadan görüntülendi.

Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tankerin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapandı 3

Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tankerin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapandı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı Tanker
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