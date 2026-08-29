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Karadeniz’de sağanak etkili oldu: En yüksek yağış kilogramı ölçüldü

Amasya ve çevresinde kaydedilen en yüksek yağış miktarları açıklandı. Yağış, özellikle orman bölgelerinde etkili oldu.

Karadeniz’de sağanak etkili oldu: En yüksek yağış kilogramı ölçüldü

Karadeniz Bölgesi’nde gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde yüksek miktarda yağış kaydedildi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, bağlı illerde ölçülen en yüksek yağış miktarlarını açıkladı.

Meteoroloji verilerine göre en yüksek yağış, Amasya’nın Taşova ilçesindeki Borabay orman sahasında 72,5 kilogram/metrekare olarak ölçüldü. Amasya’yı Tokat ve Samsun takip etti. Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Akarçay’da 60,9 kilogram/metrekare, Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Çakmak Barajı’nda ise 56,5 kilogram/metrekare yağış kaydedildi.

Karadeniz’de sağanak etkili oldu: En yüksek yağış kilogramı ölçüldü 1

Bölgede illere göre ölçülen en yüksek yağış miktarları Amasya-Taşova/Borabay Orman Sahası’nda 72,5, Tokat-Almus/Akarçay’da 60,9, Samsun-Çarşamba/Çakmak Barajı’nda 56,5, Çorum-Boğazkale’de 52,4, Ordu merkezde 43,0, Sinop-Dikmen/Küçüklük köyünde 22,2 kilogram/metrekare olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji verilerinde özellikle Amasya, Tokat ve Samsun’daki bazı istasyonlarda yağış miktarlarının kısa sürede yüksek seviyelere ulaştığı görüldü. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, vatandaşların sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Karadeniz’de sağanak etkili oldu: En yüksek yağış kilogramı ölçüldü 2
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Amasya Samsun Karadeniz yağış
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