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Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Azerbaycanlı kaptan kayıp: Diplomatik temaslar sürüyor

Karadeniz'de Ukrayna açıklarındaki Türk şirketine ait bir ticari gemiye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Odessa kenti açıklarında gerçekleşen olayda Azerbaycanlı kaptanın kayıp olduğu belirtildi.

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Azerbaycanlı kaptan kayıp: Diplomatik temaslar sürüyor

Ukrayna'nın Odessa kıyıları yakınlarında dün yerel saatle 15.15 sıralarında Türk "Okean Maritime" şirketine ait "Atlas Bey" adlı ticari gemi, İHA saldırısına uğradı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemide görev yapan mürettebattan kaptan dahil 11'inin Azerbaycan vatandaşı olduğu ifade edildi.

MÜRETTEBAT KIYIYA ÇIKARILDI

Mürettebatın Odessa kentinde güvenli şekilde karaya çıkarıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kayıp durumda olan gemi kaptanının bulunmasına yönelik ise çalışmaların sürdüğü, Azerbaycan'ın Ukrayna Büyükelçiliği'nin ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.

Azerbaycan vatandaşlarına gerekli konsolosluk desteğinin sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Karadeniz
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