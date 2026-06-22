Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Mürettebatta Türkler de var

Karadeniz'de Panama bayraklı Victress adlı yük gemisine dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası gemide büyük bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede geminin büyük bir bölümüne yayıldı.

9 MÜRETTEBAT KURTARILDI! ARALARINDA TÜRKLER DE VAR

TV100'ün Ukrayna Donanmasına dayandırdığı haberinde 9 mürettebat kurtarıldı. Kurtarılan mürettebatta Türklerin de olduğu bilgisi verildi.

CAN KAYBI İDDİASI

Gemiye Rusya'nın dron saldırısı gerçekleştirdiği düşünülüyor. Öte yandan saldırıda can kaybı olduğu iddiaları da var. Bu iddia ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırı gemiye ciddi şekilde hasar verirken, bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.