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Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Mürettebatta Türkler de var

Karadeniz'de Victress adlı yük gemisine dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından gemide büyük bir yangın çıktı. 9 mürettebat kurtarılırken, aralarında Türkler olduğu da aktarıldı. Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu da iddia edildi.

Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Mürettebatta Türkler de var
Melih Kadir Yılmaz

Karadeniz'de Panama bayraklı Victress adlı yük gemisine dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası gemide büyük bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede geminin büyük bir bölümüne yayıldı.

Karadeniz de yük gemisine dron saldırısı! Mürettebatta Türkler de var 1

9 MÜRETTEBAT KURTARILDI! ARALARINDA TÜRKLER DE VAR

TV100'ün Ukrayna Donanmasına dayandırdığı haberinde 9 mürettebat kurtarıldı. Kurtarılan mürettebatta Türklerin de olduğu bilgisi verildi.

Karadeniz de yük gemisine dron saldırısı! Mürettebatta Türkler de var 2

CAN KAYBI İDDİASI

Gemiye Rusya'nın dron saldırısı gerçekleştirdiği düşünülüyor. Öte yandan saldırıda can kaybı olduğu iddiaları da var. Bu iddia ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırı gemiye ciddi şekilde hasar verirken, bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz gemi saldırı
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