HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karadeniz’deki saldırıda hasar aldı! Samsun’da karaya oturdu

Karadeniz’de dron saldırısına uğrayarak hasar gören Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli gemi, sürüklenerek geldiği Samsun’un Alaçam ilçesi sahilinde karaya oturdu.

Karadeniz’deki saldırıda hasar aldı! Samsun’da karaya oturdu

Edinilen bilgilere göre gemi, Sinop Limanı’na yaklaşık 90 mil mesafede dron saldırısına uğradı. Saldırının ardından gemide bulunan 21 personelin tamamı, Maran Pytha isimli gemi tarafından kurtarılarak Novorossiysk Limanı’na götürüldü. Mürettebatın tahliye edilmesinin ardından başıboş şekilde sürüklenen geminin, Karadeniz’deki olumsuz hava şartlarının da etkisiyle kıyıya doğru ilerlediği öğrenildi. Geminin son olarak 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 02.10 sıralarında veri gönderdiği tespit edildi.

Gemi, Samsun’un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde kıyıya çok yakın bir noktada karaya oturdu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine intikal etti.

Geminin çekileceği yer ve karaya oturmasıyla ilgili yapılacak işlemlerin, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Karadeniz’deki saldırıda hasar aldı! Samsun’da karaya oturdu 1

Karadeniz’deki saldırıda hasar aldı! Samsun’da karaya oturdu 2

Karadeniz’deki saldırıda hasar aldı! Samsun’da karaya oturdu 3

Karadeniz’deki saldırıda hasar aldı! Samsun’da karaya oturdu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara'daki sarsıntılar tedirgin etmişti! Uzman isimden "Deprem Fırtınası" vurgusuMarmara'daki sarsıntılar tedirgin etmişti! Uzman isimden "Deprem Fırtınası" vurgusu
Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandıMersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cem Yılmaz'ın doktoru korkuttu! Sağlık durumu açıklandı

Cem Yılmaz'ın doktoru korkuttu! Sağlık durumu açıklandı

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.