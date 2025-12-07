HABER

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü’ne 4 yeni araç hibe edildi

Zonguldak Ereğli ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı araç destek programı kapsamında, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 4 adet yeni hizmet aracı hibe edildi.İlçe emniyetine kazandırılan araçların, asayiş, trafik ve devriye ekiplerinde görevlendirileceği öğrenildi.

Zonguldak Ereğli ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı araç destek programı kapsamında, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 4 adet yeni hizmet aracı hibe edildi.

İlçe emniyetine kazandırılan araçların, asayiş, trafik ve devriye ekiplerinde görevlendirileceği öğrenildi. Yetkililer, yeni araçların özellikle yoğun bölgelerdeki olaylara müdahaleyi hızlandıracağını ve saha çalışmalarını güçlendireceğini ifade etti.
Vatandaşlar da araç takviyesini memnuniyetle karşılarken, denetimlerin daha etkin hale gelmesini beklediklerini dile getirdi.Kaynak: İHA

