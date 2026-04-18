Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim Tünelleri trafiğe açıldı

İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan Çorum'un il merkezinin D100 karayoluna bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık yolunun standartlarını yükseltmek için yürütülen proje kapsamında, Çorum-Laçin güzergahında yapılan Kırkdilim Tünelleri ulaşıma açıldı.

KARADENİZ İÇ ANADOLU'YA BAĞLANIYOR

Çorum ile Laçin ilçe arasında kalan 25 kilometrelik kesim, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükseltildi. Yolun Çorum ve Laçin arasındaki kesiminde yer alan ve 40 virajla geçilebildiği ifade edilen Kırkdilim Geçidi'ne inşa edilen toplam 4 bin 99 metrelik 3 tünel inşa edildi. Geçmişte sık sık kazaların yaşandığı bölgede, tünellerle heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçildi. Tünelerin inşa edilmesi ile Çorum ile Laçin ilçesi arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tünellerle zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf edileceği ifade edildi.

KIRKDİLİM TÜNELLERİ TRAFİĞE AÇILDI

Çevre düzenlemeleri ve tünel aydınlatma çalışmalarında sona gelinmesinin ardından 3 tünel ulaşıma açıldı. Sürücüler dün öğlen saatlerinden itibaren tünelleri kullanarak Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan geçitte güvenli yolculuk yapmaya başladı.

Tüneller için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 30 Nisan'da açılış töreni düzenlemesi planlanıyor.

