Karakılçık buğdayının faydaları nelerdir? Karakılçık buğdayı neye iyi gelir?

En çok kullanılan buğday unu ve mısır unu gibi bilinen türler dışında son yıllarda farklı un türleri de ön plana çıkmaya başlamıştır. Sağlıklı beslenme konusunda titizlik gösteren kişilerin en sağlıklı un türünü bulmak amacı ile denediği çeşitlerden biri de karakılçık buğdayından üretilen karakılçık unudur.

Geleneksel bir buğday türü olmasına rağmen adı son yıllarda daha çok anılmaya başlamıştır ve birçok markette satılmaktadır. Bazı lokantalarda ve evlerin mutfaklarında da kendine yer bulan karakılçık buğdayından yapılan ekmekler daha sağlıklı olan ekmek türleri arasında yer almaktadır.

Karakılçık buğdayı nedir?

Karakılçık buğdayının ilk kez ne zaman ekildiği tam olarak bilinmese de karakılçığın Anadolu medeniyetlerine kadar uzandığı bilinmektedir. Türkiye’de en çok Ege, İç Anadolu bölgelerinde üretilen ve Antakya’da ekimi çok fazla yapılan buğday türü karakılçık buğdayıdır.

Karakılçık ekmeği, son zamanlarda adı çok fazla duyulan ve çok tüketilen ekmek türlerinden biri haline gelmiştir. Bu ekmeğin üretildiği karakılçık unu karakılçık adı verilen buğday türünden üretilmektedir.

Yeni nesil genetiği değiştirilmiş organizmalara karşı öne çıkan karakılçık buğdayı doğallığı ile dikkat çekmektedir. Dış kısmı normal buğdaydan daha sert olan bu buğdayı öğütmek için taş değirmenler kullanılmaktadır.

İsmini sahip olduğu siyah renkli kılçıklardan almış olan karakılçık buğdayı insan vücuduna olan çeşitli yararları ile bilinmektedir. Talebi her gün artan karakılçık buğdayı günden güne popüler hale gelmekte ve evlerin mutfaklarına girmektedir.

Karakılçık buğdayının özellikleri nelerdir?

Karakılçık buğdayının diğer buğday türlerinden farkları bulunur. Bunların başında daha yoğun kıvamda olması ve kokusunun da daha yoğun olması gelir. Bu buğday türü ekşi mayalı ekmeklerin yapımında, çorbalarda, farklı tariflerle yapılan hamur işlerinde kullanılmaktadır.

Türk damak tadına çok uygun olduğu kabul edilen karakılçık buğdayından elde edilen un ile birçok unlu mamul yapılmaktadır. İnsan sağlığına olan faydaları ile de bilinen karakılçık buğdayının özelliklerinden bazıları şunlardır:

Yüzlerce yıl önce Anadolu’da ortaya çıktığına dair bilgiler bulunmaktadır.

Çorbalarda, hamur işlerinde kullanılır.

Ekşi mayalı ekmeklerin yapımında kullanılır.

Kıvamı diğer buğday türlerine göre daha fazladır.

Kokusu diğer buğday türlerinden daha yoğun olur.

Hazım zorluğuna neden olmaz.

Düşük kalorilidir.

Besin değeri çok yüksektir. Diğer buğday türlerine göre 50 kat daha fazla besin değerine sahip olduğu bilinir.

Fosfor ve potasyum içerir.

Gluten miktarı beyaz undan daha düşüktür.

Normal buğday öğüten makinelerde öğütülememektedir.

Dış kabuğu diğer buğday türlerine göre daha serttir.

Glisemik indeksi daha düşüktür. Bu yüzden de şeker artışına neden olmaz.

Lif açısından zengindir.

Zengin bir antioksidan kaynağıdır.

B gurubundan vitaminler içerir. (B, B1, B2, B3)

Protein kaynağıdır.

A, C ve K vitaminleri barındırır.

Antienflamatuar özelliği vardır.

Muadil buğdaylara oranla çok daha besleyici olduğu tespit edilmiştir.

Karakılçık buğdayının faydaları nelerdir? Karakılçık buğdayı neye iyi gelir?

Karakılçık buğdayının ve bu buğday türünden öğütülerek üretilen un türünün insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şunlardır: