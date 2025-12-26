HABER

Karakış kapıda! İşte araç sürücülerini yakından ilgilendiren 'kaynar su' detayı

Kış şartları, hem sürücüler hem de yayalar için büyük tehlikeler oluşturur. Ancak kış şartlarının yarattığı önemli tehlike daha var: Donmuş araba kapısı. Uzmanlara göre ise kış sabahlarının kâbusu "donmuş kapı" ile karşılaştığınızda sakın kaynar suya koşmayın.

Enes Çırtlık

Kış şartları sürücüler için sadece yolda değil, daha araca binmeden tehlike yaratıyor. Örneğin, sabah aracınızın yanına geldiniz ve kapı kolu kımıldamıyor, kilit dönmüyor. Aklınıza gelen ilk çözüm "sıcak su dökmek" olabilir. Ancak durun!

SAKIN KAYNAR SU KULLANMAYIN!

Kaynar su genellikle kar ve buzun baş düşmanı olarak görülür. Ancak donmuş araba kapı kilidini açmak için asla kullanılmaması gerekiyor. Bunun bazı nedenleri var.

Slash Gear'ın aktardığı bilgilere göre, kaynar su uzun süre sıcak kalmaz ve çalışmak için çok tehlikelidir. Mr. Locksmith YouTube kanalından 3. nesil çilingir Terry Whin-Yates, "Kaynar su yapabileceğiniz en kötü şeydir" diye belirtiyor ve ekliyor:

"Günümüzde birçok arabanın içinde çok sayıda plastik parça var. Yumuşak kauçuk contalar... Kilit silindirinin arkasında asılı duran bir sürü elektronik aksam var, contaları mahvedebilirsiniz."

Karakış kapıda! İşte araç sürücülerini yakından ilgilendiren kaynar su detayı 1

PEKİ NE YAPMALI?

Çok az miktarda bir buz bile, arabanın kapısını açmayı engelliyorsa büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu nedenle otomobil üreticileri, bu sorunu aşmak için bazı oldukça parlak yöntemler geliştirdiler. Arabalar geliştikçe üreticiler de uzaktan çalıştırma, uzaktan anahtarsız giriş gibi başka çözümleri de benimsemeye başladı. Ancak bu sistemler ne kadar yaygın olursa olsun, her araçta bulunmuyor. Bu yüzden araç sürücülerinin kapı kilitlerindeki buzu çözmek için neler yapabileceklerini bilmesi önem arz ediyor.

Karakış kapıda! İşte araç sürücülerini yakından ilgilendiren kaynar su detayı 2

İşte donmuş araç kapısını eski haline getirmenin bazı yolları ve donmayı önlemek için birtakım yöntemler:

1. SPREY SIKIN

Buz çözücü spreyler, doğrudan araç kapı kilidinin üzerinde kullanıldığında çok etkili olabilir. Fakat bunu nazikçe yapmak ve ürünün etki etmesi için ona zaman tanımak önemlidir.

Özellikle soğuk iklimlerde yaşayanlar, kış mevsiminin sürücüler ve araçları üzerindeki etkisine aşinadır. Bu nedenle bu kişilerin alet çantalarında muhtemelen buz çözücü spreyler bulunur.

2. SAÇ KURUTMA MAKİNESİ YÖNTEMİ

Terry Whin-Yates, bir saç kurutma makinesinin çok yardımcı olduğunu, çünkü arabanın dışındaki hiçbir şeye zarar verme riski taşımadığını ekliyor.

Ayrıca sadece kilidin değil, kapı fitillerin de donmuş olması mümkün. Bu durumda da saç kurutma makinesi sorunu çözmek için mükemmel bir yoldur.

Karakış kapıda! İşte araç sürücülerini yakından ilgilendiren kaynar su detayı 3

3. KENDİ VÜCUT ISINIZI KULLANIN

Bazen bu talihsiz olaylar, elinizde buz çözücünüz veya saç kurutma makineniz olmadığında başınıza gelebilir. Böyle durumlarda doğaçlama yapabilirsiniz. Whin-Yates, hepsi arasında en basit ve en az zahmetli olan şu öneriyi veriyor:

"Kendi vücut ısınızı kullanın."

Bunun uzun zaman alacağı bir gerçek ancak her şey başarısız olursa, anahtarınızı tutarak onu kilidi döndürebilecek noktaya kadar ısıtabilirsiniz.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER DE VAR

Araç kapılarını kışın buza karşı önceden korumanın yolları da var. Bu yollara bir örnek mıknatıstır. Araç kullanımda değilken kilidin üzerine yerleştirilen küçük bir mıknatıs, kilidi kapatır ve onu buza karşı korur.

Eğer tüm bu yöntemler başarılı olmazsa, servise gitmekten başka seçenek kalmıyor. Bu hassas bir konu olduğu için donmuş kilitler kolayca hasar görebilir. Servis için kolay olabilecek bir çözüm, sürücüler dikkatli olmazsa hızla pahalı bir onarıma dönüşebilir.

