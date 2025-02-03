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  4. "Karakoldan arıyorum suça karıştın" dedi 235 bin lira dolandırdı!

"Karakoldan arıyorum suça karıştın" dedi 235 bin lira dolandırdı!

03.02.2025 13:09
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde, kendisini karakoldan arayan biri gibi tanıtarak bir vatandaşın 235 bin liralık ziynet eşyalarını dolandıran şüpheli, Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu tutuklandı. Bakın nerede ortaya çıktı?

"Karakoldan arıyorum suça karıştın" dedi 235 bin lira dolandırdı!

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir şahıs, "karakoldan aradığını, adının suça karıştığını" söyleyerek bir vatandaşın 235 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

"KARAKOLDAN ARIYORUM, ADIN SUÇA KARIŞMIŞ"

Edinilen bilgiye göre, Geyre Mahallesi’nde ikamet eden bir kişi, tanımadığı bir şahsın kendisini "Karakoldan aradığını, adının bir suça karıştığını ve evinde bulunan ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini" söylediğini, ikametinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 235 bin TL değerinde ziynet eşyasını arayan kişiye teslim ederek dolandırıldığı ihbarında bulundu.

İZMİR'DE YAKALANDI!

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda şüpheli şahıs İzmir’de yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince özel ekip kurularak meydana gelen "dolandırıcılık" olayı detaylı bir şekilde araştırılmaya başlandı. Muhtemel geliş ve gidiş istikametlerinde yapılan detaylı araştırma sonucunda şüpheli bir şahsın kimliğini gizlemek amacıyla farklı teknik ve taklitler kullanarak "dolandırıcılık" olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen ve mağdur tarafından teşhis edilen (M.M) isimli şüpheli şahıs İzmir’in Bornova ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmasına müteakip Nazilli Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak:İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Aydın İzmir dolandırıcılar
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