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Karaman'da alkollü sürücü polis aracında intihara kalkıştı

20.02.2025 11:58
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Karaman'da otomobiliyle refüje çıkan 1.39 promil alkollü sürücü Murat K., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı. Kaba üst araması yapılıp polis aracına alınan Murat K., sakladığı tabancasıyla kendini başından vurup, intihara kalkıştı.

Karaman'da alkollü sürücü polis aracında intihara kalkıştı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Murat K., otomobiliyle seyir halindeyken direksiyonunun kontrolünü kaybedip refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan ve 1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Murat K., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı. Kaba üst aramasının ardından polis aracının nezarethane bölümüne alınan Murat K., yanındaki tabancayla başına ateş edip intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Murat K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

KONUYLA İLGİLİ OLARAK AÇIKLAMA GELDİ: ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Karaman Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikatın titizlikle devam ettiği belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19.02.2025 günü saat 22.00 sıralarında, ilimiz Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı (30 metrelik yol) üzerinde meydana gelen tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekiplerimiz, orta refüje çıkmış bir araç tespit etmiştir. Aracın sürücüsü M.K. isimli şahsın yapılan alkol ölçümünde 1.39 promil alkollü olduğu belirlenmiş, şahıs hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alınmış ve kaba üst araması gerçekleştirilmiştir. Ancak, ekip aracının nezarethane bölümü kapatıldığı esnada içeriden silah sesi duyulmuş ve şahsın, üzerinde sakladığı ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile başına bir el ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ettiği görülmüştür. Olay yerine derhal ambulans çağrılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikat titizlikle devam etmektedir." (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Karaman
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