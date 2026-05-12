Karaman’da elektrikli bisiklet devrildi: 1’i ağır 2 yaralı

Karaman’da seyir halindeki elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (37) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan Kader K. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi kazanın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet B.’nin alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Trafikten men edilen elektrikli bisiklet ise çekiciyle otoparka götürüldü. Elektrikli bisikletin kendiliğinden mi, yoksa başka bir aracın çarpması sonucu mu kazanın meydana geldiği araştırılıyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

