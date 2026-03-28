Karaman’da elektrikli bisiklet sürücüsü yaptığı kazada yaralandı

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. kullandığı elektrikli bisikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasına devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaptığı kaza sonrası olduğu yerde kalan sürücünün elindeki sigarayı içmeye devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yüzünden yaralanan sürücünün 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 73 bin 500 lira para cezası da yazıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



