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  4. Karaman'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü

Karaman'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü

03.03.2025 12:32
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Karaman'da yoldan çıkan otomobilin araziye takla atarak ters dönmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karaman'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü

Kaza, sabah saatlerinde Karaman-Ereğli Kara yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye takla atarak ters döndü.

KAZADA 3 YARALI VAR

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan B.K. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman kaza
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