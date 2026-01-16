Karaman'da fünye ile patlatılan valiz boş çıktı

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Karaman Adalet Sarayı yanındaki petrol istasyonunun girişinde kaldırım üzerine bırakılmış valizi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli valizin bulunduğu bölgede güvenlik tedbiri aldı. Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, adliyeye gelen cadde ve sokakları da trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği valize fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli valizin içi boş çıktı.

Patlatılan valiz ise polis tarafından götürüldü.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır