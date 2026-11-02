Karaman’da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki hafif ticari araç ile Ş.K. (77) yönetimindeki bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ş.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından konuşan hafif ticari aracın sürücüsü H.A., "Bisiklet geldi, aracımıza çarptı. Sonra bisikleti sahibine götürmek için arabanın içine aldım" dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır