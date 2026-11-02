HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karaman’da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da hafif ticari araçla bisikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 77 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

Karaman’da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki hafif ticari araç ile Ş.K. (77) yönetimindeki bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ş.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından konuşan hafif ticari aracın sürücüsü H.A., "Bisiklet geldi, aracımıza çarptı. Sonra bisikleti sahibine götürmek için arabanın içine aldım" dedi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat’ta 1 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildiTokat’ta 1 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Yozgat’ta 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildiYozgat’ta 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.