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Karaman’da jandarmanın yakaladığı 34 kişiden 3’ü tutuklandı

Karaman’da jandarma tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde aranan 3 kişi tutuklandı.

Karaman’da jandarmanın yakaladığı 34 kişiden 3’ü tutuklandı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 21-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen uygulamalarda 18 bin 40 şahıs ile 6 bin 535 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 34 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimler esnasında 26 kök kenevir bitkisi, 160 paket gümrük kaçağı sigara, 30 litre etil alkol, 39 litre kaçak el yapımı içki, hilti, jeneratör, el dedektörü, karot makinesi, yer altı gözlem kamerası, muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Karaman
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