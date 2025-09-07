HABER

Karaman’da karşı şeride geçen otomobilin tekeri koptu

Karaman’da kontrolden çıkarak orta refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerken, arka tekeri yerinden koptu.

Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle mantar duba yerinden çıkarak aracın altına kalırken, otomobilin arka tekeri de yerinden koptu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan A.O. sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Kazaya karışan otomobil daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Karaman
