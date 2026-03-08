HABER

Karaman’da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu

Karaman’da kaldığı çadırdan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin 12 saatlik çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Olay, merkeze bağlı Özdemir ile Bucakkışla köyü arasındaki dağlık bölgede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yörük çadırında kaldığı öğrenilen Ayşe G.’den gece saatlerinde haber alamayan yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaşlı kadının kaybolduğu bölgede yürüttüğü geniş çaplı arama çalışmaları neticesinde Ayşe G., yaklaşık 12 saat sonra Bucakkışla köyü yakınlarında sağ salim bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

