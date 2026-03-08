HABER

Pis koku yol değiştirtti

Burhaniye ilçesinde, Ören Altınyol Caddesinde, aşırı yağışlarda kanalizasyon sisteminin zarar görmesi üzerine pis sular araziye dağılırken, koku da etrafı sardı. Altınyol Caddesinde yürüyen pek çok vatandaş da pis koku yüzünden yol değiştirdi.

Ören Altınyol Caddesinde inşaatların arasına dağılan kanalizasyon suları, çevrede oturanları rahatsız ederken, pek çok vatandaşada yol değiştirtti. Sabah akşam Altınyol Caddesinde yürüdüklerini anlatan Kemal İşi, "Ben buraya yakın oturuyorum. Sürekli bu caddede yürüyorduk. Ancak koku yüzünden yol değiştirmek zorunda aldık" dedi. Kahraman Atabay da, "Ben de arkadaşlarla sabah akam bu caddede yürüyordum. Ama şimdi koku çok rahatsız ediyor. Onun için yolu değiştirdik" dedi. Hamdi Mengi de, "Koku çok rahatsız edici. Buna bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Burhaniye
