Karaman’da kontrolden çıkan cip kafenin bahçesine uçtu

Karaman’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, kaldırımı aşarak 3 metre yükseklikten kafenin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Profesör Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 34 KYE 736 plakalı Audi marka cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırımdaki ağacı ve demir korkuluğu yıkan cip, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafenin bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

