Karaman'da motosiklet denetimleri sürüyor

Karaman’da trafik güvenliğini artırmak için motosiklet denetimleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler, yaklaşık üç saat süren uygulamalarda 183 motosikleti kontrol etti.
Denetimlerde 32 sürücüye çeşitli maddelerden 152 bin 431 lira ceza kesildi.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
Kazaların en aza indirilmesi ve sürücülerin can güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
(İHA)
