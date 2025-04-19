Karaman’da motosiklet otomobille çarpıştı! Yaralılar var

Karaman’daki kaza, Karaman-Mersin Çevreyolu üzerinde bulunan jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.K. (29) idaresindeki otomobil ile İ.H.T. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan M.H.Ş. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır