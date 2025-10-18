HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobil seyir halindeyken aniden önüne çıkan M.G. isimli kadına çarptı. Kazada yola savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı 1

Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı 2

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Patnos’ta Toki Konut Projesi’nin Sonuna YaklaşıyorPatnos’ta Toki Konut Projesi’nin Sonuna Yaklaşıyor
Bursa-İstanbul otoyolunda düzensiz göçmen avıBursa-İstanbul otoyolunda düzensiz göçmen avı

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.