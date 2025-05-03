HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da otomobilin üzerinden geçtiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karaman’da evlerinin bulunduğu sokakta top oynarken yere düşen 6 yaşındaki çocuğun üzerinden otomobil geçti. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman’da otomobilin üzerinden geçtiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 18.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 373. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde arkadaşlarıyla top oynayan 6 yaşındaki Selin Güneş, bir anda yere düştü. O sırada sokaktan geçmekte olan otomobil ise küçük çocuğun üzerinden geçti. Otomobil olay yerinden ayrılırken, ağır yaralı çocuk çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Küçük Selin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, küçük çocuğun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü R.K.U.’yu (19) kamera kayıtlarından tespit ederek yakaladı. Yunus Emre Polis Merkezi’ne götürülen sürücünün küçük çocuğa çarparak üzerinden geçtiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecekCumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısıİsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Anahtar Kelimeler:
Karaman kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlginç olay! Gözaltına alınanlar arasında eski vali ve emekli albay da var

İlginç olay! Gözaltına alınanlar arasında eski vali ve emekli albay da var

Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi

Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi

Önce 7.4 ardından 7.1... Arjantin'de şiddetli depremler: Tsunami alarmı verildi

Önce 7.4 ardından 7.1... Arjantin'de şiddetli depremler: Tsunami alarmı verildi

AK Parti Meclis'e sundu! Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili dikkat çeken düzenleme

AK Parti Meclis'e sundu! Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili dikkat çeken düzenleme

Beşiktaş'ta flaş ihraç kararı: Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kulüpten ihraç edildi

Beşiktaş'ta flaş ihraç kararı: Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kulüpten ihraç edildi

Ergin Ataman sahayı terk etti

Ergin Ataman sahayı terk etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.