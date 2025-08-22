Karaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatilini geçirmek üzere Hollanda'dan memleketi Karaman'a gelen gurbetçi R.O. idaresindeki otomobil, T.K. yönetimindeki motosikletle kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla birlikte devrilen motosikletin sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır