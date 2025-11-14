HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da pikap kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da pikap kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karaman’da pikap kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 11.40 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki sanayi köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. yönetimindeki pikap kamyonet ile M.K.D. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü M.K.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar kısa süreliğine şoka giren kadın sürücüyü sakinleştirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sürücü daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da pikap kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 1

Karaman’da pikap kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da zincirleme kaza: 3 yaralıBolu’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Rize'de hamsinin kilogramı 50 liraya satılıyorRize'de hamsinin kilogramı 50 liraya satılıyor

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.