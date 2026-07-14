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Karaman’da polisin denetimlerinde yakalanan 12 kişi tutuklandı

Karaman’da polis ekiplerince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıstan 12’si tutuklandı.

Karaman’da polisin denetimlerinde yakalanan 12 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında kent genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 16 bin 597 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Denetimler neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 16 şahıstan 12’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise, 69 araç sürücüsüne ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne ise alkollü araç kullanmaktan yasal işlem uygulandı. Kontrollerde 207 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün belgesine el konuldu. Yapılan denetimlerde 5 adet ruhsatsız tüfek, 30 adet tabanca fişeği, 8 adet kesici ve delici alet ile birlikte 180 gram bonzai maddesi, 4 gram bonzai hammaddesi, 60 gram esrar, 39 gram likit esrar, 25 gram metamfetamin ve bin 350 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece-gündüz kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Karaman
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