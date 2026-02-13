HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karaman’da şiddetli fırtına kamyoneti devirdi, çatılar uçtu

Karaman’da etkili olan şiddetli fırtına, seyir halindeki kamyoneti devirdi, birçok binanın çatısını uçurdu. Devrilen ağaçlar ve çatılardan kopan parçalar araçlara da zarar verdi.

Karaman’da şiddetli fırtına kamyoneti devirdi, çatılar uçtu

Hızı saatte 80 kilometreyi aşan şiddetli fırtına kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Trafik yön levhaları ve ağaçlar devrilirken, bazı inşaat malzemeleri yola savruldu. Otobüs durakları zarar gördü. Öğrenciler ve vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Üniversite Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı üzerinde H.Ç. idaresindeki kamyonet, fırtınanın etkisiyle refüje devrildi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen ekipler önlem aldı. Fırtınanın şiddeti nedeniyle olay yerinde bulunan ekipler ve görüntü almaya çalışan gazeteciler de ayakta durmakta zorlandı. Tabduk Emre Mahallesi 1584. Sokak’ta devrilen bir ağaç yolu trafiğe kapattı. Gevher Hatun Mahallesi 1984. Sokak üzerindeki kavşakta bulunan saat kulesi de fırtına nedeniyle devrildi. Şeyh Edebali Mahallesi 1773. Sokak’ta bulunan Merkez Spor Salonu’nun çatısı da fırtınanın etkisiyle uçtu. Uçan parçalar yola savrularak trafiği aksattı.

Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri kent genelinde muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde beklerken, olaylara hızla müdahale edildi. Bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Fırtına ilerleyen saatlerde etkisini kaybederek yerini sağanak yağışa bıraktı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein'ın cezaevindeki ölümünde kafa karıştıran görüntüler: "Turuncu renkli figür" intihar gizemini derinleştirdiEpstein'ın cezaevindeki ölümünde kafa karıştıran görüntüler: "Turuncu renkli figür" intihar gizemini derinleştirdi
Bakan Ersoy'dan Batman'a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu!Bakan Ersoy'dan Batman'a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman Fırtına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

Fiyatlar altüstü oldu! Önce düştü, sonra toparladı

Fiyatlar altüstü oldu! Önce düştü, sonra toparladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.