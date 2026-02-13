Karaman’da şiddetli fırtına kamyoneti devirdi, çatılar uçtu

Hızı saatte 80 kilometreyi aşan şiddetli fırtına kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Trafik yön levhaları ve ağaçlar devrilirken, bazı inşaat malzemeleri yola savruldu. Otobüs durakları zarar gördü. Öğrenciler ve vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Üniversite Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı üzerinde H.Ç. idaresindeki kamyonet, fırtınanın etkisiyle refüje devrildi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen ekipler önlem aldı. Fırtınanın şiddeti nedeniyle olay yerinde bulunan ekipler ve görüntü almaya çalışan gazeteciler de ayakta durmakta zorlandı. Tabduk Emre Mahallesi 1584. Sokak’ta devrilen bir ağaç yolu trafiğe kapattı. Gevher Hatun Mahallesi 1984. Sokak üzerindeki kavşakta bulunan saat kulesi de fırtına nedeniyle devrildi. Şeyh Edebali Mahallesi 1773. Sokak’ta bulunan Merkez Spor Salonu’nun çatısı da fırtınanın etkisiyle uçtu. Uçan parçalar yola savrularak trafiği aksattı.

Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri kent genelinde muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde beklerken, olaylara hızla müdahale edildi. Bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Fırtına ilerleyen saatlerde etkisini kaybederek yerini sağanak yağışa bıraktı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır