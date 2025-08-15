HABER

Karaman Valiliği: "Orman yangınına 137 personel ve 3 helikopterle müdahale ediliyor"

Karaman Valiliği, ormanlık alanda çıkan yangına 137 personel ve 3 helikopterle müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Karaman Valiliği, Ermenek ve Sarıveliler ilçeleri arasındaki Ortaçal mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda ekiple yangına müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Mücadele çalışmalarında havadan 3 helikopter, karadan ise orman teşkilatına ait 21 arasöz, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 10 teknik personel, 127 orman yangın işçisi görev almaktadır. Bunun yanı sıra jandarma ve emniyet güçleri, İl Özel İdare ve belediyelerimize ait iş makineleri, su tankları, itfaiye araçları ile vatandaşlarımıza ait çok sayıda su tankı da çalışmalara katılmaktadır. Yangının enerjisi düşürülmüş olup, tamamen kontrol altına alınması için topyekün mücadele devam etmektedir" denildi.

(İHA)

15 Ağustos 2025
15 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
