Karaman’da bariyerlere çarpan tır refüje düştü: 1 yaralı

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Karaman-Ereğli kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametinden Karaman istikametine seyir halinde olan M.Ç. (24) idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjde bulunan bariyerlere çarparak yaklaşık 100 metre sürüklenen tır refüje düştü. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırdan akaryakıt sızıntısı olması nedeniyle jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



