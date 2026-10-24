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Karaman’da çatı tamiri yapan işçi 3 metreden düştü

Karaman’da çatı tamiri yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Şehit İsa Kahraman Caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bahçesindeki binada meydana geldi.

Karaman’da çatı tamiri yapan işçi 3 metreden düştü

Karaman’da çatı tamiri yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.
Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Şehit İsa Kahraman Caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bahçesindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında tamirat yapan A.Ş. isimli işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. İşçinin düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da çatı tamiri yapan işçi 3 metreden düştü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Karaman
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