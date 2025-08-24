HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da kenevir ve 63 adet fosil ele geçirildi

Karaman’da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 4 kişi tutuklanırken, uyuşturucu ve 63 adet fosil ele geçirildi.

Karaman’da kenevir ve 63 adet fosil ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 15-24 Ağustos tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 16 bin 532 kişi sorgulanırken, 30 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 30 kişiden 4’ü tutuklandı. Denetimler esnasında ayrıca sentetik hap, 109 kök kenevir bitkisi, 35 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu kullanım aparatı ve 63 adet fosil ele geçirildi.
Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.

Karaman’da kenevir ve 63 adet fosil ele geçirildi 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Biri otomobili yumrukladı, diğeri kaskla taksinin camını kırmaya çalıştı! İstanbul trafiğinde 'Yol verme' kavgaları kamerada...Biri otomobili yumrukladı, diğeri kaskla taksinin camını kırmaya çalıştı! İstanbul trafiğinde 'Yol verme' kavgaları kamerada...
Denizli'deki orman yangınından iyi haberDenizli'deki orman yangınından iyi haber

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nereye gitsek bu soruyla karşılaşıyoruz

Nereye gitsek bu soruyla karşılaşıyoruz

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi!

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi!

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Mersin'de facia! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Mersin'de facia! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

2021 yılında başlamıştı! Resmen bir devir kapandı

2021 yılında başlamıştı! Resmen bir devir kapandı

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.