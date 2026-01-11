HABER

Karaman’da motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Karaman’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı’nda meydana geldi.

Karaman'da motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki motosiklet ile E.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı.

Karaman'da motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı 2

Kaynak: İHA

Karaman
