Karaman’da motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki motosiklet ile E.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA