Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Karaman’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1782. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki motosiklet ile T.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirlendi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA