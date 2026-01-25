HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Karaman’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Karaman’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1782. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki motosiklet ile T.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu.

Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirlendi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD kabusu yaşıyor! 13 bin uçuş iptal edildi, 230 bin evde elektrikler kesildiABD kabusu yaşıyor! 13 bin uçuş iptal edildi, 230 bin evde elektrikler kesildi
Gaziantep’te ruhsatsız 2 tüfek ile 8 tabanca ele geçirildiGaziantep’te ruhsatsız 2 tüfek ile 8 tabanca ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.