HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerini terk etti

Karaman’da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaza yerini terk etti.

Karaman’da park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerini terk etti

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1556. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ARL 650 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise kaza yerinden ayrılarak uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı. Aracını terk eden sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerini terk etti 1

Karaman’da park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerini terk etti 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Saklandıkları yerde yakalandılarİstanbul'da FETÖ operasyonu! Saklandıkları yerde yakalandılar
Adana’da otoyolda trafik kazası : 1 ölüAdana’da otoyolda trafik kazası : 1 ölü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.