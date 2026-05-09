Karaman’da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Karaman’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne trafik ekiplerince toplam 319 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Öğretmenevi yakınlarında polis ekipleri, 70 ACR 103 plakalı motosiklete ’dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından sürücü, motosikleti 703. Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak izini kaybettirdi. Polis ekiplerince motosiklet plakasına çeşitli maddelerden toplam 319 bin 965 lira para cezası kesilirken, motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edildi. Terk edilen motosiklet, polis incelemesinin ardından çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: İHA