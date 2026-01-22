HABER

Karaman’da polisten kaçarken metruk eve tabanca atan 2 şüpheli yakalandı

Karaman’da polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı. Şahısların kaçarken metruk bir eve attıkları 2 tabanca ise ekiplerce bulundu.

Karaman'da polisten kaçarken metruk eve tabanca atan 2 şüpheli yakalandı

Olay, Sekiçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus timleri, şüphe üzerine iki şahsı durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayan şahıslar koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Yunus timleri telsizden anons ederek adrese takviye ekip istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Kaçan şahısların en son Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerindeki metruk bir eve girdikleri belirlendi.

Yapılan incelemede metruk evin içerisinde 2 adet tabanca bulundu. Silahlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda S.K. ile E.S. isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

